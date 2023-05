La minaccia che da tempo circolava nel quartier generale dellaè diventata concreta in queste ultime ore e riguarda il futuro di Adrien. Il centrocampista, infatti, non ha mai fatto carte false per 'trattenersi' a Torino e la Juve, dal canto suo, ha smesso di cercare un punto di incontro,e a prescindere da quello che accadrà.- Nono sono stati registrati contatti, infatti, tra la mamma agente Veronique e la dirigenza bianconera, a dimostrazione del fatto che entrambe le parti sembrano essere d'accordo su quello che sarà l'esito finale, nonostante la Vecchia Signora abbia ribadito a più riprese la sua volontà di proseguire i rapporti con Rabiot. Rapporti che potrebbero riallacciarsi ancora una volta con il, che dopo il 'fallimento' della passata stagione, stando a quanto riportato da Goal.com, proverà il tutto per tutto nella prossima finestra di mercato, ma questa volta con delle garanzie diverse e decisamente maggiori rispetto a 12 mesi fa.