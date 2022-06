A dodici mesi dalla scadenza di contratto, Rabiot è uno dei centrocampisti che possono essere ritenuti assolutamente sacrificabili sull'altare del mercato. Prima di dare il via a dialoghi per un eventuale rinnovo, che la Juve proporrà comunque continuando a seguire il proprio programma di ridimensionamento dei costi, si aspetterà di capire se voltare subito pagina. Fissato il prezzo attorno a 15 milioni, meglio qualcosa in più.