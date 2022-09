In pieno agosto Adrienaveva già un piede all’Old Trafford. Poi, il clamoroso no al Manchester United ha sparigliato le carte, condizionando non poco le ultime battute del mercato bianconero. Allegri ha fatto buon viso a cattivo gioco e lo ha riaccolto volentieri, ritenendolo indispensabile a centrocampo. Ma la prossima estate è concreta la prospettiva che se ne vada com’è arrivato (cioè a parametro zero). Con la possibilità di legarsi nuovamente proprio al Psg, il club che lo ha lanciato. Le sue richieste però sono elevate e la Juve non sembra avere la volontà di rinnovarlo.