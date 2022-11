In casa Juve molti tasselli del puzzle sembrano essere tornati al proprio posto, con la Vecchia Signora che ora sembra veramente rilanciata verso la corsa scudetto, Napoli permettendo. Il merito è sicuramente di una crescita mentale da parte di tutta la squadra, ma anche dai singoli sono arrivati segnali piuttosto positivi. Uno di quelli che sta letteralmente rivoluzionando la stagione di Madama è senza ombra di dubbio Adrien, autore fin qui di una delle sue migliori stagioni della sua carriera, dove è arrivato a totalizzare già 5 reti, a dispetto delle famose '10' chieste da Max Allegri nell'annata passata.- Ma se la sua ottima condizione attuale fa ben sperare i tifosi juventini, non si potrebbe dire lo stesso per quel che riguarda il suo futuro. Non emergono infatti buone notizie, perchè stando a quanto riportato da Calciomercato.com, la mamma-agenteavrebbe chiesto nei giorni scorsi una cifra shock per convincere Madama a blindarlo all'ombra della Mole. Si parla infatti du unda circa, la stessa somma chiesta in estate al Manchestere e che la Juve quasi sicuramente non garanitrà all'ex Psg. Proprio per questo, unin estate è praticamente cosa certa.