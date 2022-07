Adrienè rimasto a, non ha preso parte alla tournée americana agli ordini di Massimilianoper motivi strettamente personali. Ora il centrocampista si aggrega alla formazionee risponde agli ordini del nuovo mister. Il francese potrebbe essere sacrificato, il suo contratto è in scadenza nel 2023 e se la Juve volesse monetizzare questa sarebbe l'ultima estate per poterlo cedere e generare una plusvalenza.Come riporta il Corriere dello Sport, il Lione si è fatto sotto per il centrocampista. Però Rabiot non vorrebbe trasferirsi ae vorrebbe la Champions League che l'OL non ha raggiunto per la prossima stagione. L'agente del giocatore è la mamma, che però ha un sogno e sarebbe quello di vederla nuovamente con la maglia del. Non è da escludere un ritorno a Parigi, attenzione ad un possibile scambio con Leandro Paredes.