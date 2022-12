E' ormai questione di ore prima che il mercato invernale apra i battenti e in casa Juve ci sono diverse situazioni contrattuali da risolvere. Tra queste emerge anche quella legata al futuro di Adrien Rabiot, che prima della sua partenza per il Qatar aveva chiesto una cifra di circa 10 milioni annui per rinnovare con Madama. Rinnovo che quasi certamente non arriverà e che vede allontanarsi di conseguenza il francese, il quale, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe già deciso di approdare in Premier.