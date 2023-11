Adriensempre più "capitano" per la. In campo e anche sui social. Il centrocampista classe 1995, che salterà il prossimo impegno con il Cagliari per squalifica, ha infatti scelto la celebre frase di Giampieroper celebrare l'importante vittoria contro la: "Vincere è l’unica cosa che conta", ha scritto sul suo profilo Instagram, scatenando i tifosi bianconeri e anche i compagni di squadra come Dusanche gli ha risposto in francese: "Forza, cavallo!". Guarda il post qui sotto.