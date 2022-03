Un Adrien Rabiot trasformato, rispetto alle ultime uscite. Il centrocampista francese, mentre si sta giocando Juventus-Villarreal, è un odei migliori in campo, per sostanza e qualità che sta mettendo a disposizione della squadra. Non solo, il giocatore è galvanizzato ed è stato catturato dalle telecamere, impegnato in un gesto che, da lui, non si è mai visto: incitare la curva, per chiedere il sostegno dei tifosi.