Anche per Adrien, quest'oggi, è giunto il momento di ritornare alla Continassa dopo le vacanze estive. Prima e dopo le visite di rito il centrocampista francese, non diversamente dai suoi compagni, non ha esitato a fermarsi qualche minuto con i tifosi dellapresenti all'esterno del J-Medical per foto e autografi, come testimoniato anche dalla foto pubblicata sui suoi profili social. "Una breve interruzione, ma siamo tornati a casa", ha scritto il classe 1995 a corredo dello scatto, che ha subito raccolto numerosi like. Ecco il suo post: