A fare il punto della situazione è l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come il centrocampista francese, costretto a saltare la tournée americana dellae reduce da oltre due settimane di lavoro in solitaria tra terapie e palestra, abbia ormai recuperato completamente dai problemi muscolari al, tanto che da oggi a sabato tornerà ad allenarsi in gruppo per mettere nel mirino, se non l'amichevole di Cesena con l', almeno il debutto in campionato contro l'del 20 agosto.E Massimiliano, da parte sua, scalpita forse ancor più di lui. Non è un segreto, infatti, che sia stato proprio il tecnico livornese il primo e più deciso "sponsor" di Rabiot, che si è convinto a rinnovare per un altro anno con la Juve dopo quella che si è rivelata la stagione migliore della sua carriera, con. A lui, sempre più pilastro del centrocampo bianconero in attesa di ritrovare Paul, saranno affidati ancora compiti ingrati ma tatticamente importanti come le manovre di raccordo e le coperture difensive, fondamentali per gli equilibri della squadra.