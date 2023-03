Le parole dia Tuttosport:DERBY D'ITALIA - "Il mio presunto tocco col braccio nell'azione del gol-vittoria contro l'Inter? In Francia non si sarebbe alzato tutto questo maremoto mediatico. In Italia ho capito che è sempre così, quando c'è qualcosa che può far discutere, se ne parla tanto e per tanto tempo. Da noi invece un po' meno, ma lo capisco perché in Italia il calcio è vissuto quasi come una religione e quindi rappresenta una parte molto importante per la vita delle persone che lo seguono e sono tifosi. Per cui posso comprendere il motivo per cui da voi si parla così a lungo di tutto ciò che avviene sul terreno di gioco. L'impressione che ho ricavato domenica è di un'Inter meno forte di quella che abbiamo sfidato all'andata a Torino, anche di quella dell'anno scorso e di due stagioni fa. Ho avuto la sensazione che loro provassero meno sicurezza, del resto in questo campionato hanno perso molte partite".