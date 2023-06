Nella giornata di sabato, la madre e agente di Rabiot ha incontrato il giocatore per parlare del futuro e valutare tutte le opzioni sul tavolo. Una di queste è ovviamente quella della Juve, disposta a fare un sacrificio per convincerlo nonostante le difficoltà di bilancio. Dall'Inghilterra però assicurano di come il Manchester United sia disposto ad offrire un quadriennale da 1 0 milioni di euro. Questo ciò che riporta la Gazzetta dello Sport.