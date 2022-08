No, non è stata presa esattamente bene la notizia dell'allontanamento didal Manchester United. La trattativa tra il francese e i Red Devils è praticamente a un punto morto. Da una parte l'accordo trovato tra la Juventus e il club inglese, dall'altra però ancora parecchio vuoto da colmare tra la richiesta del calciatore e della mamma-agente (da oltre 10 milioni di euro) e ovviamente la proposta bloccata da parte della squadra allenata da Ten Hag.Fase di stallo. Più totale. Che può rovinare anche i piani futuri della Juve: se non esce un centrocampista (lo stesso Adrien o Arthur), non può esserci spazio per Leandro Parede. Almeno per il momento.E i tifosi? Il suggerimento resta sempre lo stesso: vada in tribuna.