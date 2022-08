Come racconta La Gazzetta dello Sport,oggi preferisce concentrarsi sulla Juventus per ricambiare stima e fiducia di Allegri, e sulla Francia, giocandosi tutte le carte per guadagnarsi un posto da titolare in Qatar. Dove tra l’altro c.t. Deschamps conta molto su di lui, considerato l’infortunio di Pogba e la forma precaria di Kanté. La mancata uscita del francese però blocca Paredes: qualcuno in mezzo dovrà uscire per fare posto al regista che vuole Max.