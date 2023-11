La questione riguardante il rinnovo contrattuale diverrà affrontata in un secondo momento, come dichiarato anche dalla sua madre. Attualmente, c'è un'apertura generale nei confronti di questa possibilità, ma molto dipenderà dal percorso che intraprenderà la Juventus. In caso di qualificazione alla UEFA Champions League, è evidente che la questione sarà oggetto di discussione. Tuttavia, se la squadra non dovesse qualificarsi o se dovesse arrivare un'offerta allettante, potrebbe essere presa in considerazione un'alternativa decisione. La situazione rimane fluida e sarà influenzata dagli sviluppi futuri della Juventus e dalle opportunità che potrebbero presentarsi sul mercato.