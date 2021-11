La Juve può lasciar partire Adrien. A raccontarlo è Calciomercato.com, secondo cui il francese sarebbe tra i nomi in uscita dalla Juventus. Il centrocampista andrebbe a fare spazio per l'ingresso di un altro mediano, obiettivo principale del calciomercato invernale dei bianconeri. Così come quella di, anche la posizione diè molto in discussione. E la Juve potrebbe generare una facile plusvalenza, oltre a ridurre il monte ingaggi sensibilmente.Per CM, l'ex PSG è sul mercato e ha una valutazione sui 15 milioni di euro. Ci sono stati contatti con il Newcastle, ma vorrebbe una nuova esperienza in un club di livello. L'idea? Quella di tornare da Carlo Ancelotti, il tecnico che l'ha lanciato in Francia. Sembra una questione di tempo per il suo addio, almeno secondo Calciomercato.com.