Resta in bilico il futuro di Adrien. Il centrocampista francese è pronto a riunirsi a Massimilianoe compagni dopo il periodo vissuto con ladi mister Massimo Brambilla, che lo ha accolto in ritiro dopo la notizia della sua mancata partecipazione alla tournée americana, ma intanto mammacontinua a sondare il mercato alla ricerca di possibili destinazioni per il prossimo futuro, tra la Premier League e il sogno di un ritorno al. Alla Continassa, però, non è ancora arrivata nessuna offerta concreta, pertanto non è da escludere che possa finire per restare a Torino.