"Abbiamo parlato tanto durante la stagione e mi manda spesso anche dei messaggi... E lo fa pure quando sono in vacanza", ancora una voltaD'altronde, non c'è intervista in cui il francese non usi parole al miele per il tecnico livornese, rivelando, come in questo caso, anche alcuni retroscena. E non è una sorpresa che se Rabiot è rimasto a Torino il merito è anche di Allegri, che più di tutti spingeva per averlo almeno un'altra stagione.In fondo, Rabiot è arrivato alla Juve perché lo voleva il tecnico toscano, come confermato dal giocatore: "Avevo incontrato Allegri la stagione prima di arrivare ed è lui che mi ha voluto qui, ma quando ho firmato, è andato via". Non è un caso se la miglior stagione del centrocampista è coincisa con Allegri in panchina. E non sorprende allora se alle domande sul rinnovo con la Juve, Adrien ha preso tempo.Dipenderà dai risultati, dalla voglia di entrambe le parti di proseguire ancora insieme e dalle prospettive future.Avere rassicurazioni sulla permanenza dell'allenatore, non è l'unico (e neanche il più importante) fattore che condizionerà la scelta dell'ex Psg, però tra le varie considerazioni che Adrien farà con la madre e agente Veronique, c'è anche questa. Ricalcare i palcoscenici più prestigiosi, come la Champions, è ad esempio un aspetto cruciale e al momento più che possibile se non scontato vista la posizione della Juve in classifica. Se ne riparlerà più avanti, i rapporti tra il club e l'entourage di Adrien sono ottimi. Rabiot prima di tutto ascolterà la proposta della Juve e darà priorità ai bianconeri. Se poi avesse conferme anche sulla permanenza di Allegri, avrà un motivo in più per proseguire a Torino. Ma per ora, è ancora presto, per entrambe le situazioni...