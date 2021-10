Brutte notizie dal ritiro della Francia, per la Juventus. Adrienè risultato positivo ai test anti Covid e non giocherà la finale di Nations League contro la. Per questo, il centrocampista rimarrà in isolamento e le sue condizioni verranno costantemente monitorate. Laperderà una pedina importante, in vista delle prossime sfide di campionato.Il comunicato: "Il centrocampista della Juventus Torino è risultato positivo al Covid-19. Di conseguenza e non appena i risultati sono stati resi noti, Adrien Rabiot è stato posto in isolamento. Non si radunerà a Milano con i compagni. Adrien Rabiot non può essere sostituito per motivi normativi. Didier Deschamps può quindi contare su un gruppo di 21 giocatori per la finale contro la Spagna."