Intervenuto ai microfoni di DAZN, Adrien Rabiot ha parlato anche dei pochi gol segnati durante la sua esperienza alla Juve. Ecco il suo pensiero: "So che in Italia si fa molta attenzione a questa cosa, ma io non sono ossessionato, non è una vocazione. La cosa principale è giocare bene, dare il meglio di me, attaccare, difendere. Segnare è una cosa in più, non è una cosa primaria. L'importante è vincere".