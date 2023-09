Intervistato da DAZN, Adrien Rabiot ha commentato la vittoria della Juve contro la Lazio: "A me piace giocare così, prendere l’avversario. Abbiamo i giocatori per farlo. E’ vero che è faticoso questo modo, ma secondo me dobbiamo farlo perchè lo facciamo bene. Difficile resistere per 90 minuti ma oggi è andata bene. C’è da lavorare ma sono contento oggi"."Abbiamo perso tanti palloni, ma è una questione di tecnica e su questo possiamo migliorare. La cosa importante è l’atteggiamento che abbiamo avuto. Quando siamo così è difficile batterci"Migliorare la scorsa stagione sarà difficile, ci sono meno partite. Sicuramente voglio farne almeno 7/8 per aiutare la squadra. Davanti ci sono Fede e Dusan che fanno gol ed è un bene per noi. Ovviamente fare assist e gol è un obiettivo per me"..C’è più tempo per lavorare su alcune cose, ma è un bene giocare ogni tre giorni perchè se pareggi o perdi subito rigiochi e per noi è meglio così. Dobbiamo anche prendere questa settimana per lavorare e per migliorare. Siamo focalizzati sul campionato".Dispiace per lui perchè è un amico. La situazione è difficile, spero si risolva presto. Vederlo in questa situazione è difficile, ma ha il sostegno della squadra. Ci sentiamo quasi ogni giorno, siamo con lui".