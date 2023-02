Dal sito dellaQuarto gol in questo campionato per Adrien Rabiot: il francese ha eguagliato il suo miglior score in un singolo torneodi Serie A (4 reti come nel 2020/21, in 34 presenze). Con sei gol segnati in tutte le competizioni questa è già la miglior stagione di Rabiot in carriera dal punto di vista realizzativo (eguagliate le sei reti nel 2015/16 con il PSG, 42 presenze). Adrien ha segnato sei reti in questa stagione, tutte in gare all’Allianz Stadium: con sei centri – al pari di Vlahovic – è il miglior marcatore casalingo bianconero nell’annata 2022/23.