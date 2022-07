Primo test stagionale per la Juventus Under 23 dopo il ritiro di Rovetta. Al Training Center di Vinovo, oggi sfideranno il Fossano, squadra di Serie D (ore 17, gara a porte chiuse). Dopo un’intensa settimana di allenamenti, ci sarà ancora anche Adrien Rabiot, il francese che non è partito per gli Usa con la prima squadra per motivi personali, e che oggi scenderà in campo con i ragazzi di mister Brambilla.