Domani la squadra parte per gli USA, per la tournée ritrovata dopo due anni di pandemia, ma avrà già qualche defezione. Non ci sarà De Ligt, ufficializzato ieri dal Bayern Monaco, non ci saranno Arthur, Chiesa e Kaio Jorge, fermati dagli infortuni, e non ci sarà Aaron Ramsey, non più nel progetto bianconero e perciò escluso dalle amichevoli di questo periodo.- Ma il suo futuro sarà ancora bianconero? Rabiot non è sul mercato, ma non è nemmeno incedibile, anzi. Il club bianconero, infatti, aspetta un'offerta per potersi sedere al tavolo e trattarne l'addio, che vorrebbe dire incasso e grande risparmio in termini di ingaggio. Nelle scorse settimane raccontavamo di un interesse da parte della Premier League e di un nuovo approccio con il Psg, per un clamoroso ritorno. Porte ancora aperte, così come lo è quella di uscita dalla Juve, specialmente con Pogba in quel ruolo. Il futuro resta perciò tutto da scrivere.