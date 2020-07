Per il futuro di Rabiot? Come racconta Calciomercato.com, sarà importante il rendimento e l’atteggiamento fuori dal campo, ma non solo. Scrive CM: "Qualora mamma Veronique portasse ai dirigenti bianconeri un’offerta importante, da almeno 20 milioni di euro, di sicuro la Juve valuterebbe una sua cessione. In Inghilterra Manchester United e Everton sono da tempo attenti alle evoluzioni della storia italiana dell’ex PSG, e sarebbero anche pronte ad accollarsi l’oneroso ingaggio da 7 milioni a stagione. La differenza la farà Rabiot. Bene o male, in campo e fuori: così verrà deciso il suo futuro in bianconero".