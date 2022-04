Adrien Rabiot, novità sul futuro? Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, non è da dimenticare - a prescindere dall'exploit delle ultime settimane - che sul mercato nel frattempo c'era di nuovo finito, già a gennaio in caso di offerta sarebbe potuto partire, eppure resta comunque un elemento tutt'altro che incedibile se non direttamente in vendita, con Veronique che sottotraccia potrebbe pure provare a fare la pace con il Psg oltre a sondare la Premier. Certo, se da qui a fine stagione si confermasse quello visto con l'Inter, qualcosa potrebbe cambiare.