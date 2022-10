Adriensembra essersi sbloccato. O almeno così dicono i numeri. Il centrocampista della, infatti, è entrato nelladei giocatori di Serie A che hanno segnato più gol nel mese di ottobre, considerando tutte le competizioni. Come riporta Opta al primo posto c'è Lukadella Fiorentina, seguito da Giovannidel Napoli e dagli interisti Lautaroe Edin. Il francese è a quota 4 gol esattamente come questi ultimi (5 invece per il serbo), grazie alle doppiette firmate controed