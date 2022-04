Adrien Rabiot nella top 11 della 34^ giornata di Serie A. Il centrocampista della Juve è stato premiato dai colleghi di Calciomercato.com per la sua prestazione contro l'Inter, probabilmente la sua migliore in stagione, con un bel 7 in pagella, motivato così: "Fra i bianconeri è stato secondo solo a Danilo per palloni recuperati (lui 7, il brasiliano 9). Certamente la partita più intensa del francese da inizio anno".