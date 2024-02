Juve, le condizioni di Rabiot e McKennie

Tutto confermato, Adriene Westonsalteranno la trasferta dellaa Napoli. Gli accertamenti effettuati questa mattina, infatti, hanno confermato per entrambi i giocatori quanto era già trapelato ieri, dopo la sfida contro il Frosinone: il francese ha lussato l'alluce del piede destro ( QUI LA RADIOGRAFIA MOSTRATA SUI SOCIAL ), lo statunitense una spalla.Ancora da stabilire le esatte tempistiche del loro recupero, ma è certo che tutti e due non potranno essere a disposizione di Massimilianoper l'impegno di campionato di domenica. A centrocampo i bianconeri avranno quindi una mini-emergenza da gestire, per la quale si lavorerà nei prossimi giorni.