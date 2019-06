Rabiot, un affare quasi chiuso. Dalla Juventus filtra ottimismo per l'ennesimo colpo a parametro zero, uno che tra poco più di 10 giorni sarà libero da vincoli di mercato e potrà decidere dove accasarsi per il futuro, firmando un nuovo contratto. Pupillo del ds juventino Fabio Paratici da diverso tempo, può essere il rinforzo a centrocampo per la Juve, la copertura nel caso del fallimento del grande affare Pogba. E i segnali positivi arrivano anche da Francia e Spagna. "La Juve mi ha cercato e ci siamo parlati, ma non possiamo dire nulla. Ancora non so dove andrò. È un grande club dove ogni bravo calciatore vorrebbe giocare", ha detto lui. Mentre la Juve parla con la madre-manager Veronique alla ricerca di un’intesa di massima (vicina) a 7 milioni più bonus per 5 stagioni. Si aspetta l'ultimo ok.