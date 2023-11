Le parole di Adriena DAZN dopo- "Un buon risultato, volevamo vincere ma l'Inter è una squadra difficile con cui giocare. Non è decisiva, abbiamo il tempo di fare punti".- "Siamo usciti tutti un po' troppo, loro hanno recuperato e dietro dovevamo essere più cattivi su Lautaro. Ci sta, sappiamo che loro sono forti ed è un buon punto".- "Sono importanti, bello che Dusan abbia fiducia. Per noi è importante, questo feeling tra di loro è importante. Siamo contenti di loro"."Cerco sempre di darmi motivazioni anche quando prendiamo gol, o se sbagliamo un passaggio. Siamo campioni, vogliamo vincere anche se prendiamo gol, che può succedere. Il secondo tempo è stato più equilibrato, non ci sono state tante occasioni ma è giusto così".- "Bicchiere mezzo pieno, faremo meglio le prossime partite. L'obiettivo che ci diciamo è vincere lo scudetto, siamo campioni, siamo forti, dobbiamo esserne consapevoli e ce la possiamo fare".