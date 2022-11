ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria: "C'è la determinazione, c'è la voglia dentro lo spogliatoio ,siamo tutti insieme, abbiamo avuto delle difficoltà eSoffrendo ma con la determinazione di fare tutto per il compagno, di non mollare fino al novantesimo. Al'importante è che siamo tutti uniti anche con lo staff medico perchperché c'è il mondiale ma non è così, vogliamo vincere il campionato e stasera ne è una prova."Si soprattutto sul campo, non bisogna parlare tanto nello spogliatoio ma fare nel campo per trascinare la squadra."