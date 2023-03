Intervenuto ai microfoni di Tuttosport per una lunga intervista, Adrienha parlato anche dei suoi idoli calcistici, in un breve discorso che alcuni hanno già letto come un potenziale indizio sul suo futuro. "Mi piaceva tanto ilperché ero un fan di Stevenche mi faceva sognare e quindi seguivo i Reds. L’altro mio idolo era", il suo commento.Il centrocampista dellaha poi parlato del suo ruolo in campo: "Quando ero più piccolo mi mettevano più alto, come dieci, dietro l’attacco, una sorta di fantasista. Poi mezzala classica, ma mi piace essere un giocatore offensivo, avverto che questa è la mia indole".