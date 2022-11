"Non so se sarà una svolta nella mia carriera però sono al mio ultimo anno di contratto con la Juventus e il Mondiale può aiutarmi per il futuro". Queste le parole utilizzate ieri da Adrienin conferenza stampa.Ancora non è noto sapere se aoppure altrove. Il giocatore sicuramente è di fronte ad un, ma anche lache deve scegliere se tentare di offrirgli un ingaggio al ribasso che sia in linea con gli standard bianconeri oppure iniziare a guardarsi attorno alla ricerca di undi Rabiot al momento è tra i più alti della Juve, maggiore solo quello di Paul Pogba che percepisce attorno agli 8 milioni a stagione. Per Adrien però si devono fare prima i conti cone non solo, anche con le numeroseNumerose e sicuramente più ricche di quanto possa offrirgli la Juventus, secondo Tuttosport, infatti le offerte da oltre Manica potrebbero superare i 10-12 milioni a stagione, cifra che ingolorsirebbe il francese.Sicuramente se Rabiot disputasse unsugli stessi livelli delle prestazioni fornite con la maglia dellanegli ultimi mesi potrebbe attirare su di sé ulteriori estimatori e quindi si potrebbe avviare una vera e propria asta per aggiudicarsi il centrocampista francese in scadenza con la Juventus al termine della stagione.