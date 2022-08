Come racconta Calciomercato.com, ad aver comunque accolto senza drammi la sua permanenza è stato proprio Max Allegri: per luiè e resterà un titolare, nelle rotazioni del centrocampo bianconero per il francese ci sarà sempre posto, anche con il contratto in scadenza. E a giudicare dalle risposte date contro la Roma, alla lunga potrà avere ragione lui.