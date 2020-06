La Juventus ha messo in vendita il centrocampista francese classe 1995 Adrien Rabiot: l'ex Psg è valutato 30 milioni di euro. Piace all'Everton. Intanto, il francese non scenderà in campo nella gara contro il Milan, che riaprirà la stagione: Sarri gli preferirà Matuidi nella posizione di centrocampista di sinistra: non una novità, era già capitato nell'ultima partita disputata dalla Juve. Ossia, la vittoria dei bianconeri contro l'Inter.