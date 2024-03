Juve, quanto torna Rabiot

Adrien"vede" il rientro in campo. Questa mattina il centrocampista francese, che ha saltato le ultime due partite per una lussazione alla falange del primo dito del piede destro rimediata nella sfida casalinga contro il Frosinone, ha svolto allenamento differenziato in campo, ma domani dovrebbe lavorare almeno parzialmente con la squadra.Al momento, quindi, si può essere ottimisti sulla possibilità di averlo di nuovo a disposizione per il match di domenica contro il. Buone notizie anche per Mattia, che si è allenato in campo con gli altri portieri. Domani latornerà a correre alla Continassa in mattinata.