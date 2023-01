Si è aperta in casala difficile partita per il rinnovo di Adrien. Sono iniziate le discussioni tra le parti, con messo in chiaro che lato giocatore non hanno preso bene il ritardo della dirigenza juventina. Come riporta il Corriere Torino, infatti, Veronique Rabiot e l'entourage del calciatore si sarebbero aspettati di essere contatti quando é saltato il trasferimento al Manchester United, in estate.