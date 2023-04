Dal sito della Lega Serie A:Adrien Rabiot ha segnato otto gol in questo campionato e può eguagliare Pavel Nedved (9 nel 2002/03), Claudio Marchisio (9 nel 2011/12), Sami Khedira (9 nel 2017/18) e Arturo Vidal (9 nel 2013/14), come centrocampista della Juventus con più reti realizzate esclusi i rigori in una singola stagione di Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria.