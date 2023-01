Veroniqueincontrerà la dirigenza della Juve per ascoltare tutti gli argomenti del club. Incontro già fissato dunque con la Juventus, che avrà il compito di convincere la madre del francese, un po' un tutto e per tutto per decidere se poi passare oltre. Ma la Juve sa che dal fronte Rabiot partiranno richieste ben precise: a livello economico, a livello progettuale, a livello tecnico. La Juve sul piatto metterà una proposta che comunque verrà valutata da Veronique: ingaggio in linea con quello attuale (7 milioni netti più bonus) che per i nuovi parametri della Juve equivale al massimo o quasi da poter offrire, l'apertura a un premio alla firma su cui trattare, la garanzia di essere al centro del progetto, spiega calciomercato.com.- Ma potrebbe non bastare. In casa Rabiot si aspettavano questa proposta a settembre o giù di lì, poco dopo la fumata nera dell'operazione con il Manchester United quando la Juve lo aveva venduto. E quello strappo rimane e andava ricucito subito, nonostante i rapporti sereni tra le parti. Dopo l'ultima mezza stagione a livello, ora Rabiot chiede un ingaggio da circa 10 milioni netti, bonus alla firma sempre almeno in doppia cifra, un ruolo chiave in un progetto vincente che non può prescindere dalla partecipazione alla Champions e dall'ambizione di puntare al titolo ogni anno.