La Premier League bussa alla porta di Adrien Rabiot. E mamma Veronique apre, eccome. L'agente del giocatore, secondo il Corriere di Torino, sta valutando le proposte arrivate da parte di Manchester United, Arsenal, Newcastle ed Everton, che su richiesta di Carlo Ancelotti ci aveva già provato a gennaio. La Juve non ha gradito il ritardo nel rientrare in Italia (è stato il penultimo a tornare) e anche sul campo non ha convinto del tutto. Arrivato a zero l'estate scorsa, può partire dopo un solo anno generando una plusvalenza per il bilancio.