Juve, Rabiot in panchina con il Sassuolo? Cosa filtra



Juve, il centrocampo contro il Sassuolo: le opzioni di Allegri

Vigilia di campionato per la, che sta preparando il match contro il Sassuolo, in programma martedì. Dalla Continassa, nel week end sono arrivate notizie positive sul fronte degli infortunati. Federico Chiesa è recuperato al 100% e si è allenato con il resto del gruppo mentre Rabiot è atteso con i compagni oggi. Entrambi quindi viaggiano verso la convocazione, con il francese però che con un solo giorno in gruppo, rischia di rimanere fuori dai titolari.Sarebbe la terza partita chenon gioca dall'inizio (le altre due saltate per somma di ammonizioni). Chi al posto del francese? Con anche Weston Mckennie fuori per squalifica, potrebbe essere la prima volta in stagione che la Juve non schieri titolare almeno uno dei due. Allegri quindi dovrà trovare soluzioni alternative e magari, "inventare" qualche soluzione. Una di queste sarebbe quella di spostare Andrea Cambiaso come mezzala, posizione che spesso comunque ha già "calpestato" poi all'interno delle partite. Oltre a Locatelli, l'altro sicuro di un posto, a meno di sorprese, è Miretti.Ci sono poi altre due soluzioni per il tecnico; una di queste è puntare suin campo nell'ultimo match di campionato a causa della squalifica di Locatelli. In questo caso però, Allegri sarebbe chiamato a scegliere chi far giocare come mezzala e chi davanti alla difesa, visto che entrambi per ora sono sempre stati schierati in mezzo. Infine, l'"ultimo" arrivato in prima squadra, ovvero Nonge, che ha trovato un po' di minutaggio nelle ultime gare. Sarebbe una soluzione più "logica" da un punto di vista tattico, forse però, Allegri non lo ritiene ancora pronto per giocare dall'inizio.Lunedì di vigilia e lunedì di Osservatorio Romano. Saremo in diretta oggi dallecon Marcello Chirico e Cristiano Corbo per le ultime di mercato e un ampio pre partita.