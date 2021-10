A volte gli incroci del destino sono incredibili. Proprio nello stadio della Juventus, l'Allianz Stadium di Torino, ieri sera l'attuale incursore bianconero Adrien Rabiot, al minuto 75 della semifinale di Champions League Belgio-Francia, è stato sostituito dal c.t. Didier Deschamps (un ex Juve peraltro) e al suo posto è entrato il possibile futuro centrocampista d'intensità della Juventus: Aurelien Tchouameni, del Monaco.

Il motivo della sostituzione è quello più banale e semplice: Rabiot stava conducendo una gara decisamente sotto ritmo, svagata, come i tifosi juventini ne hanno viste tante in oltre due anni. E allora ecco al suo posto l'energia e l'impatto del giovane Tchouameni, primo obiettivo di mercato del direttore sportivo Cherubini. Un avvicendamento sul campo che chissà in futuro non possa essere anche un tragitto di mercato: fuori Rabiot, dentro Tchouameni. Con lo juventino che, riporta la Gazzetta, esce tra i fischi.

E per un'altra ironia della sorte, dopo l'ingresso del buon Aurelien la Francia è andata a vincere (con un'azione da terzino a terzino chiusa da un gol di Theo Hernandez, per la cronaca). E la domanda è: domenica sera, nella finale di San Siro contro la Spagna, partirà titolare Rabiot o Tchouameni? O tutti e due?