Sta tornando su buoni ritmi Adrien, dopo qualche prestazione in leggero calo. Da parte sua segnali positivi anche nel match tra. "Nel primo tempo s'accentra e s'allarga a fisarmonica a seconda delle situazioni e non sbaglia una lettura. Nella ripresa la stanchezza gli fa perdere precisione" scrive La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un 6 in pagella come Il Corriere dello Sport: "Dopo una leggera flessione sta di nuovo alzando i giri del motore". Mezzo voto in più, invece, da parte di Tuttosport: "Contrasti, recuperi e anche qualche tentativo di sgroppata pesante".Anche noi de ilBianconero.com gli abbiamo dato 6.5: "A tratti domina, a tratti fatica, a tratti allunga il passo e allora va avanti all'avversario. Gioca con una facilità di passo e d'intuito impareggiabili: la maturità è tutta lì".