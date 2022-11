"Ormai è diventato imprescindibile". Non ha dubbi La Gazzetta dello Sport nel giudicare Adriendopo, match che è valso al francese un. "Hongla è un osso indigesto, ma trova comunque il modo di sfornare il delizioso assist per", scrive la rosea, mentre Tuttosport sottolinea: "Sulla via della conversione da mediano muscolare a trequartista aggiunto: questa volta non segna, ma serve a Kean l'assist che decide la partita dopo aver mancato il passaggio vincente all'attaccante per centimetri pochi minuti prima". Stesso voto (6.5) da parte de Il Corriere dello Sport, che lo definisce "sempre più incisivo e determinante".Per noi de ilBianconero.com, invece, la prestazione del centrocampista è stata da 6 in pagella: "Tanti errori con il pallone tra i piedi e pochi strappi. La sufficienza per l'assist a Kean, semplice ma preciso".