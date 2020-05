L'avventura di Adrien Rabiot alla Juventus potrebbe concludersi dopo una sola stagione. In prima fila per il centrocampista francese c'è sempre l'Everton di Ancelotti che vorrebbe lavorare di nuovo con lui dopo averlo fatto debuttare tra i grandi ai tempi del Psg: i Toffees ci avevano già provato a gennaio quando i bianconeri avevano fatto muro fiduciosi su una crescita di Rabiot. Oggi però la situazione è cambiata, e di fronte all'offerta giusta la Juve lo lascerebbe partire generando una plusvaleza (è arrivato a zero) e risparmiando sull'ingaggio (di 7 milioni).