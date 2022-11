Il centrocampista dellaAdrienè intervenuto dal ritiro della nazionale francese ed ha parlato anche della Juventus e di Paul Pogba. Queste le sue parole:"Io e Paul abbiamo un ottimo rapporto: non mi ha dato dei consigli, ma spesso mi ha incoraggiato e mi ha chiesto di trascinare la Francia come sto facendo con la Juve, di essere il leader a centrocampo. Non sento particolari pressioni, anche se è il mio primo Mondiale e so cosa ci si aspetta da me, prendere per mano un reparto ricco di giovani. Mi sento pronto per questa responsabilità".