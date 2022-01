"Rabiot ha sovrastato Barella": parola di Allegri. Ieri, alla vigilia della prossima partita di oggi in campionato con l'Udinese, l'allenatore della Juventus è tornato sulla Supercoppa italiana persa mercoledì sera a San Siro contro l'Inter. Secondo i dati raccolti da Calciomercato.com, però, questa analisi non regge: il centrocampista nerazzurro ha giocato 77 palloni con 52 passaggi riusciti (38 in avanti) e 9 recuperi in 90 minuti. Invece, pur essendo rimasto in campo per più tempo (127 minuti), il mediano bianconero ha giocato 68 palloni con 43 passaggi riusciti (23 in avanti) e 6 recuperi.