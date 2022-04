di Benedetta Panzeri

"Solo una coincidenza che abbia giocato meglio a due? È normale che a due si trovi meglio: è un giocatore che ha gamba, ha campo, ha un motore diverso dagli altri. Sta meglio fisicamente, l'altro giorno ha fatto una partita tecnicamente buona. Su quell'aspetto migliorerà tanto". Così quest'oggi Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa di Adrien Rabiot alla vigilia di Cagliari-Juve, tornando sulla prestazione positiva del centrocampista nella sfida contro l'Inter in cui è stato schierato a due, un po' come spesso succedeva ai tempi di Andrea Pirlo.

Doverosa però, da parte del tecnico, anche una precisazione nel suo stile: "Per altre gare, servirà un centrocampo a tre per necessità. Magari giocherà meno bene, ma conta il risultato. Ora abbiamo tanti giocatori fuori e serve fare di necessità virtù". Già, di necessità virtù. Probabilmente è proprio questa la filosofia che ha convinto l'allenatore bianconero - almeno secondo le ultime sulle probabili formazioni - a schierare nuovamente Rabiot sulla sinistra in un centrocampo a tre, con Zakaria e Arthur a completare la linea mediana. Una scelta anche comprensibile, rileggendo a freddo le parole di Allegri, che tuttavia ha subito scatenato le ironie dei tifosi, che speravano di vederlo ancora all'opera come domenica sera all'Allianz Stadium, quando ha messo in campo forse la sua migliore prestazione stagionale.

Tant'è, ciò che conta è che Rabiot possa esprimersi al meglio, tornando a dimostrare il suo valore per provare ad allontanare il mercato. Del resto, l'annata bianconera si sta ormai avviando verso la conclusione, e mai come ora l'ex PSG si sta giocando la sua permanenza a Torino, dopo mesi caratterizzati più da luci che da ombre.

