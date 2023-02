21 domande a Adrien. Il centrocampista dellaha partecipato a un gioco sui canali social del club rispondendo a 21 curiosità su di sè.- "Quello contro il Milan a San Siro".- "Steven Gerrard".- "La Francia: ci sono molti posti belli".- "Il Giappone".- "Una tripletta".- "L'ultimo album di SDM (rapper francese, ndr.)".- "Moise Kean".- "Bella domanda. Essendo inverno direi un'ottima raclette".- "Direi a casa. Non abbiamo molti giorni liberi...".- "La maglietta Palace".- "Il film 300"."Shameless".- "Lo scudetto alla mia prima stagione".- "Danilo per la sua solidità".- "Direi Perin, si veste bene".- "Direi il cibo giapponese".- "A Torino mi piace andare a camminare al Parco del Valentino con i miei cani".- "Mi piacciono entrambi".- "Atletica, penso".- "Pinsoglio".- "Non ho giocato con tutti, ma direi Cuadrado".